Самолет из Москвы экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

Как сообщили в пресс-службе МВД, к экстренно приземлившемуся лайнеру был вызван наряд полиции. Оказалось, что командир самолета отказался лететь дальше по курсу из-за того, что один из пассажиров курил в туалете во время полета.Сотрудники полиции сняли нарушителя с борта лайнера и доставили в полицейское отделение. Против него составили протокол об админнарушении и привлекли к административной ответственности – ему грозит до 15 суток ареста.А самолет через полчаса полетел в Магас.