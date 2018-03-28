Самолет из Москвы экстренно сел в Волгограде из-за курильщика
Самолет авиаперевозчика «Победа», следовавший курсом Москва-Магас, был вынужден приземлиться в Волгограде, «благодаря» курильщику.
Как сообщили в пресс-службе МВД, к экстренно приземлившемуся лайнеру был вызван наряд полиции. Оказалось, что командир самолета отказался лететь дальше по курсу из-за того, что один из пассажиров курил в туалете во время полета.
Сотрудники полиции сняли нарушителя с борта лайнера и доставили в полицейское отделение. Против него составили протокол об админнарушении и привлекли к административной ответственности – ему грозит до 15 суток ареста.
А самолет через полчаса полетел в Магас.
Как сообщили в пресс-службе МВД, к экстренно приземлившемуся лайнеру был вызван наряд полиции. Оказалось, что командир самолета отказался лететь дальше по курсу из-за того, что один из пассажиров курил в туалете во время полета.
Сотрудники полиции сняли нарушителя с борта лайнера и доставили в полицейское отделение. Против него составили протокол об админнарушении и привлекли к административной ответственности – ему грозит до 15 суток ареста.
А самолет через полчаса полетел в Магас.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:20