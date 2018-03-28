Милена Дейнега обвиняет Кончаловского в махинациях с недвижимостью

Певица и ведущая рассказала, что ее муж-антиквариат Евгений Самусенко не так давно затеял судебные тяжбы из-за недвижимости. Поводом послужило то, что один из соседей, ныне покойный Денис Вороненков расширил свои апартаменты за счет техэтажа, который принадлежит всем жильцам дома. На деле оказалось, что не он один оказался таким хитрым: Егор или Андрей Кончаловский (певица не уточняет) приложил руку к незаконной приватизации, а потом эту квартиру переписал на некую даму.Все эти передряги и стрессы негативно сказались на здоровье ее мужа. Когда он прошел обследование, оказалось, что у него в черепе огромная киста. Это требует серьезного лечения и спокойных нервов.К слову, недавно Милену стали замечать в компании богатого владельца нескольких строительных компаний Игоря Халецкого.