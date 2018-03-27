Создан первый биокомпьютер из живых человеческих клеток, использующий логику

Ключом нового биокомпьютера является девять модульных клеточных культур, расположенных в трехмерных решетках. Каждый из этих небольших модулей, сделанный из человеческих клеток, «запрограммирован» для реагирования на разные химические входы, как обычный компьютер реагирует на электрические входы.Команда из Цюриха даже сумела структурировать ячейки, так что биокомпьютер может создавать логические ворота, которые берут два входа и обрабатывают их для создания одного выхода. Это позволило команде выполнить «вычисления полного сумматора», когда разные ячейки выполняют небольшие части вычисления, а затем добавляют результаты вместе, чтобы получить полный ответ.Что особенно интересно в этом новом исследовании, так это то, что оно описывается как «plug-and-play»: можно использовать различные модули биокомпьютера и перестраивать их для выполнения новых вычислений без разрыва всего «компьютера».Еще более увлекательным (и потенциально тревожным) является перспектива внедрения таких компьютеров в человеческую ткань для выполнения задач, например, для сигнала о болезни. Человеческий организм уже является сложным компьютером, работающий по инструкциям, предоставленным ДНК, так что вредно для установки небольшого био-программного обеспечения?Конечно, программирование клеточных культур является гораздо более сложным и хрупким процессом, чем программирование проводов в компьютере. Кроме того, некоторые болезни и большинство видов рака очень хороши при перепрограммировании человеческого тела в своих целях. С другой стороны, это только вопрос времени.