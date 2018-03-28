Дочь Ирины Хакамады Мария рассказала о личной жизни

Мария считается особенным ребенком, поскольку у нее синдром Дауна. Тема программы как раз была посвящена таким людям. Мария рассказала, что ее мать узнала о страшном диагнозе у ребенка, еще будучи беременной и тогда сроки позволяли ей сделать аборт. Но женщина решила оставить дочь, о чем, кстати, ни капли не жалеет. А Мария очень благодарна своему родному человеку за такой поступок и считает его геройским.Девушка мечтает походить на свою мать и стать такой же известной, как и Ирина Хакамада. Мария собирается строить карьеру и идти вперед.Да и на личную жизнь Маша не жалуется: у нее есть жених с такой же болезнью, однако этот диагноз не помешал молодому человеку выиграть чемпионат мира по жиму штанги лежа.Но это еще не все напасти, свалившиеся на семью. Несколько лет назад у девочки обнаружили онкологию. К счастью, болезнь перестала развиваться и отпустила.