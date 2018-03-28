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Дочь Ирины Хакамады Мария рассказала о личной жизни

Мария у Ирины Хакамады – особенный ребенок. Недавно девушка была гостьей программы Елены Малышевой и говорила с ведущей о своей жизни и мечтах.
Дочь Ирины Хакамады Мария рассказала о личной жизни


Мария считается особенным ребенком, поскольку у нее синдром Дауна. Тема программы как раз была посвящена таким людям. Мария рассказала, что ее мать узнала о страшном диагнозе у ребенка, еще будучи беременной и тогда сроки позволяли ей сделать аборт. Но женщина решила оставить дочь, о чем, кстати, ни капли не жалеет. А Мария очень благодарна своему родному человеку за такой поступок и считает его геройским.

Девушка мечтает походить на свою мать и стать такой же известной, как и Ирина Хакамада. Мария собирается строить карьеру и идти вперед.

Да и на личную жизнь Маша не жалуется: у нее есть жених с такой же болезнью, однако этот диагноз не помешал молодому человеку выиграть чемпионат мира по жиму штанги лежа.

Но это еще не все напасти, свалившиеся на семью. Несколько лет назад у девочки обнаружили онкологию. К счастью, болезнь перестала развиваться и отпустила.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:00
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