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Ученые: Доисторические предки были удивительно устойчивыми к изменениям климата

Новые археологические раскопки обнаружили, что доисторические люди не были особенно обеспокоены падением температуры и даже сумели сохранить функционирующее, процветающее общество в разгар последнего шквала в конце последнего Ледникового периода.

Ученые: Доисторические предки были удивительно устойчивыми к изменениям климата


Археологи Университета Йорка, Королевского университета Холлоуэй и Лондонского университета, осмотрели древнюю деревню каменного века, обнаруженную в Звездном Карре в Йоркшире, Англия. Йоркшир не особенно теплое место в лучшие времена, но примерно 11 000 лет назад он испытал быстрое падение температуры. Средняя температура снижалась на 3 градуса Цельсия в течение 10 лет.

По словам Саймона Блолли, профессора Королевского Холлоуэя: «Утверждалось, что резкие климатические события, возможно, вызвали крушение в месолитических популяциях в Северной Британии, но наше исследование показывает, что, по крайней мере, в случае первопроходцев-колонизаторов в Звездном карре, ранние сообщества смогли справиться с экстремальными и стойкими климатические события. Мы обнаружили, что на людей гораздо больше влияют более мелкие локализованные изменения в их окружении. Звездный Карр когда-то был местом обширного озера, и люди жили вокруг его края. Со временем озеро постепенно стало более мелким и болотистым, что в конечном итоге вынудило поселенцев покинуть этот район ».

В качестве свидетельства процветающей общины в Звездном Карре археологи смогли найти доказательства домов и человеческих костей, а также деревянные дорожки, которые сделали навигацию по болотистой прибрежной деревне немного более управляемой. Эта колония продолжала развиваться, несмотря на холод.

Интересно подумать о тех проблемах, которые испытали эти древние люди, особенно учитывая, насколько устойчивыми они оказались в условиях экстремальных погодных условий.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:11
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