Анджелина Джоли закрутила роман с агентом по недвижимости

После разрыва отношений с Питтом актрисе приписывали роман с режиссером из Камбоджи, но он так и не нашел точных подтверждений. Теперь – новые слухи: Анджелине Джоли приписали роман с риэлтором.Издание Entertainment Tonight, которое первым стало распространять информацию о переменах в личной жизни знаменитости, кроме того, что ее новый друг покупает и продает жилье, указывает и еще на некоторые подробности. Так, ее избранник гораздо старше Джоли, познакомились они в Лос-Анджелесе.А вот близкие к актрисе люди говорят, что Джоли пока не созрела для свиданий. Но новый друг ее веселит и помогает преодолеть непростой период в ее жизни. Также они уточняют, что у пары нет серьезных отношений, просто им приятно быть вместе.