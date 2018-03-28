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Анджелина Джоли закрутила роман с агентом по недвижимости

Личная жизнь Анджелины Джоли интересует общественность не меньше, чем романы Брэда Питта и остальных членов образовавшегося четырехугольника.
Анджелина Джоли закрутила роман с агентом по недвижимости


После разрыва отношений с Питтом актрисе приписывали роман с режиссером из Камбоджи, но он так и не нашел точных подтверждений. Теперь – новые слухи: Анджелине Джоли приписали роман с риэлтором.

Издание Entertainment Tonight, которое первым стало распространять информацию о переменах в личной жизни знаменитости, кроме того, что ее новый друг покупает и продает жилье, указывает и еще на некоторые подробности. Так, ее избранник гораздо старше Джоли, познакомились они в Лос-Анджелесе.

А вот близкие к актрисе люди говорят, что Джоли пока не созрела для свиданий. Но новый друг ее веселит и помогает преодолеть непростой период в ее жизни. Также они уточняют, что у пары нет серьезных отношений, просто им приятно быть вместе.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:00
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