Конспиролог: Откровение из Библии пророчит конец света в 2018 году
Христианские пророки предсказывают конец света на протяжении тысячелетий, вплоть до сегодняшнего дня, игнорируя Матфея 24:36: «Но того дня и часа никто не знает, даже ангелы небесные, ни Сын, но Отец один». В январе некто по имени Матье Жан-Марк Джозеф Родриг сказал The Daily Star, что мир погибнет 24 июня 2018 года.
По словам конспиролога, дата исходит из отрывка из Книги Откровений, которая гласит: «И был дан уст [зверю], говорящий о великих делах и богохульстве, и ему дана власть действовать сорок два месяца».
Сочетая число «42 месяца» с традиционно признанным числом «Зверь» (666), а также «урожай и цена урожая» (пока неясно, что это значит), Родриг высчитал дату конца света - 24 июня 2018 года.
По словам Родрига: «Я услышал голос посреди четырех живых существ: это мудрость. Тот, у кого есть разум, может интерпретировать фигуру зверя. Он представляет имя человека, его фигура - 666.»
Однако о самом конспирологе известно очень немного. Его учетная запись Facebook в основном неактивна, и у него, похоже, нет публичного присутствия. Ученые скептически отнеслись к его предсказанию или к любому, имеющего послужной список, предсказывающий точную дату конца света. Если конец света действительно интересует, то лучше прочитать предсказания Стивена Хокинга, советуют эксперты.
По словам конспиролога, дата исходит из отрывка из Книги Откровений, которая гласит: «И был дан уст [зверю], говорящий о великих делах и богохульстве, и ему дана власть действовать сорок два месяца».
Сочетая число «42 месяца» с традиционно признанным числом «Зверь» (666), а также «урожай и цена урожая» (пока неясно, что это значит), Родриг высчитал дату конца света - 24 июня 2018 года.
По словам Родрига: «Я услышал голос посреди четырех живых существ: это мудрость. Тот, у кого есть разум, может интерпретировать фигуру зверя. Он представляет имя человека, его фигура - 666.»
Однако о самом конспирологе известно очень немного. Его учетная запись Facebook в основном неактивна, и у него, похоже, нет публичного присутствия. Ученые скептически отнеслись к его предсказанию или к любому, имеющего послужной список, предсказывающий точную дату конца света. Если конец света действительно интересует, то лучше прочитать предсказания Стивена Хокинга, советуют эксперты.