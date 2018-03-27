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Конспиролог: Откровение из Библии пророчит конец света в 2018 году

Христианские пророки предсказывают конец света на протяжении тысячелетий, вплоть до сегодняшнего дня, игнорируя Матфея 24:36: «Но того дня и часа никто не знает, даже ангелы небесные, ни Сын, но Отец один». В январе некто по имени Матье Жан-Марк Джозеф Родриг сказал The Daily Star, что мир погибнет 24 июня 2018 года.

Конспиролог: Откровение из Библии пророчит конец света в 2018 году


По словам конспиролога, дата исходит из отрывка из Книги Откровений, которая гласит: «И был дан уст [зверю], говорящий о великих делах и богохульстве, и ему дана власть действовать сорок два месяца».

Сочетая число «42 месяца» с традиционно признанным числом «Зверь» (666), а также «урожай и цена урожая» (пока неясно, что это значит), Родриг высчитал дату конца света - 24 июня 2018 года.

По словам Родрига: «Я услышал голос посреди четырех живых существ: это мудрость. Тот, у кого есть разум, может интерпретировать фигуру зверя. Он представляет имя человека, его фигура - 666.»

Однако о самом конспирологе известно очень немного. Его учетная запись Facebook в основном неактивна, и у него, похоже, нет публичного присутствия. Ученые скептически отнеслись к его предсказанию или к любому, имеющего послужной список, предсказывающий точную дату конца света. Если конец света действительно интересует, то лучше прочитать предсказания Стивена Хокинга, советуют эксперты.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:51
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