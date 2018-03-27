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Ученые наконец объяснили секретное назначение Стоунхенджа и пирамид Гизы

На протяжении тысячелетий человечество восхищалось впечатляющими структурами, построенными доисторическими цивилизациями, и озадачивалось, как и почему они существуют. Теории о строителях пирамид в Египте и Стоунхендже на юге Англии многочисленны, и многие считают их происхождение делом рук инопланетных цивилизаций. Однако есть отрасль науки, которая нашла ответы.

Ученые наконец объяснили секретное назначение Стоунхенджа и пирамид Гизы


Дисциплина называется археоастрономия или «культурная астрономия», и она была разработана несколько десятилетий назад в 1970-х годах, сочетая астрономию, археологию, антропологию и этноастрономию.

Используя эту дисциплину, чтобы объяснить, как четыре угла пирамид в Гизе имеют всего лишь на одну ступень от кардинальных направлений, ученые предположили, что древние строители использовали две звезды в созвездии Урса-майор (Мегрез и Фад) для практически идеального выравнивания структуры.

Преподаватель университета Ноттингем-Трент Даниэль Браун также указывает, что Стоунхендж согласуется с космическими элементами, и что в 60-х годах астрономы нашли способ предсказать затмения, используя эту структуру, однако это не значит, что Стоунхендж был построен для этих целей.

Браун предлагает, чтобы «лучшая» теория объяснения Стоунхенджа исходила из исследования 2006 года, в котором предполагалось, что столбы и соседние деревянные круги были использованы для представления живых и мертвых. С культурной астрономией идея состоит в том, чтобы взглянуть на тайну с разных точек зрения, чтобы прийти к более тщательному заключению.

«Хотя легко предположить, что доисторические люди были аналитическими астрономами с большим знанием науки, важно помнить, что это отражает только наши современные взгляды на астрономию. Выводы из культурной астрономии показывают, что люди прошлого были действительно наблюдателями в небе и включали то, что они видели во многих аспектах своей жизни. Хотя по-прежнему существует множество тайн, окружающих смысл и происхождение древних структур, подход, охватывающий столько областей, сколько возможно, включая опыт и участие в значении, скорее всего, лучший выбор для того, чтобы выработать то, что они когда-то использовали», - сказал Браун.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:32
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