Археологи нашли следы неизвестной цивилизации на территории Амазонии

Автор исследования Хосе Ириарте из университета Эксетера рассказал, что из-за того, что на территории юго-запада Амазонии еще не проводились раскопки, поэтому было найдено чрезвычайно много следов пребывания древней цивилизации в лесах региона.Археологические раскопки поставили под сомнение ранее выдвинутые теории про жизни в лесах Амазонии. Ученые из Британии и Бразилии заметили, что монахи и философы 18 века писали про то, что индейцы населяли бассейн реки Тапажос, в южной части Амазонии. Учитывая, что сейчас там никто не живет, ученые начали сомневаться в достоверности написанных хроник.Исследуя территорию южной Амазонии, археологи нашли более ста однозначных следов жизнедеятельности человека в виде керамики, каменных орудий труда и особого типа почвы. Поэтому есть основание полагать, что численность загадочной группы индейцев могла превышать миллион человек. Ученым предстоит узнать, куда они исчезли.