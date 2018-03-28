Археологи нашли следы неизвестной цивилизации на территории Амазонии
Археологи из Великобритании обнаружили следы древней цивилизации, которая населяла юго-запад Амазонии. Специалисты предполагают, что численность цивилизации составляла миллион человек и состояла из «затерянного племени» индейцев, которые исчезли после нашествия конкистадоров.
Автор исследования Хосе Ириарте из университета Эксетера рассказал, что из-за того, что на территории юго-запада Амазонии еще не проводились раскопки, поэтому было найдено чрезвычайно много следов пребывания древней цивилизации в лесах региона.
Археологические раскопки поставили под сомнение ранее выдвинутые теории про жизни в лесах Амазонии. Ученые из Британии и Бразилии заметили, что монахи и философы 18 века писали про то, что индейцы населяли бассейн реки Тапажос, в южной части Амазонии. Учитывая, что сейчас там никто не живет, ученые начали сомневаться в достоверности написанных хроник.
Исследуя территорию южной Амазонии, археологи нашли более ста однозначных следов жизнедеятельности человека в виде керамики, каменных орудий труда и особого типа почвы. Поэтому есть основание полагать, что численность загадочной группы индейцев могла превышать миллион человек. Ученым предстоит узнать, куда они исчезли.
Автор исследования Хосе Ириарте из университета Эксетера рассказал, что из-за того, что на территории юго-запада Амазонии еще не проводились раскопки, поэтому было найдено чрезвычайно много следов пребывания древней цивилизации в лесах региона.
Археологические раскопки поставили под сомнение ранее выдвинутые теории про жизни в лесах Амазонии. Ученые из Британии и Бразилии заметили, что монахи и философы 18 века писали про то, что индейцы населяли бассейн реки Тапажос, в южной части Амазонии. Учитывая, что сейчас там никто не живет, ученые начали сомневаться в достоверности написанных хроник.
Исследуя территорию южной Амазонии, археологи нашли более ста однозначных следов жизнедеятельности человека в виде керамики, каменных орудий труда и особого типа почвы. Поэтому есть основание полагать, что численность загадочной группы индейцев могла превышать миллион человек. Ученым предстоит узнать, куда они исчезли.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 00:00