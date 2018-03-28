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Археологи нашли следы неизвестной цивилизации на территории Амазонии

Археологи из Великобритании обнаружили следы древней цивилизации, которая населяла юго-запад Амазонии. Специалисты предполагают, что численность цивилизации составляла миллион человек и состояла из «затерянного племени» индейцев, которые исчезли после нашествия конкистадоров.

Автор исследования Хосе Ириарте из университета Эксетера рассказал, что из-за того, что на территории юго-запада Амазонии еще не проводились раскопки, поэтому было найдено чрезвычайно много следов пребывания древней цивилизации в лесах региона.
Археологи нашли следы неизвестной цивилизации на территории Амазонии

Археологические раскопки поставили под сомнение ранее выдвинутые теории про жизни в лесах Амазонии. Ученые из Британии и Бразилии заметили, что монахи и философы 18 века писали про то, что индейцы населяли бассейн реки Тапажос, в южной части Амазонии. Учитывая, что сейчас там никто не живет, ученые начали сомневаться в достоверности написанных хроник.

Исследуя территорию южной Амазонии, археологи нашли более ста однозначных следов жизнедеятельности человека в виде керамики, каменных орудий труда и особого типа почвы. Поэтому есть основание полагать, что численность загадочной группы индейцев могла превышать миллион человек. Ученым предстоит узнать, куда они исчезли.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 00:00
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