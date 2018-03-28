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Сын Александра Барыкина хочет стать таким же известным, как его отец

Сын известного певца Александра Барыкина Георгий хочет стать таким же известным, как его отец, но пока что удача ему не улыбается. Мать усопшего певца рассказала об отношениях в их семье, а также о своем состоянии. Женщина живет в Подмосковье и получает небольшую пенсию.

Сын Александра Барыкина хочет стать таким же известным, как его отец


Музыкант Александр Барыкин скончался от обширного инфаркта в 2011 году на гастролях в Оренбурге. У певца осталась мама Александра Георгиевна, а также сын Георгий, продолживший дело своего отца. Пенсионерка положительно отзывается о своем внуке, который во всем ее поддерживает, но сейчас у молодого человека трудности с поиском работы.

Сама Александра Георгиевна жалуется на нехватку денег на проживание. Ввиду проблем с работой у Георгия просит друзей усопшего певца о помощи.

Живший долгое время за границей, Георгий приехал в Россию, где никак не может найти работу. Являясь, по словам бабушки, профессиональным певцом, сын Александра Барыкина хочет быть не просто музыкантом, а таким же известным, как его отец.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 03:00
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