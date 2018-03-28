Сын Александра Барыкина хочет стать таким же известным, как его отец

Музыкант Александр Барыкин скончался от обширного инфаркта в 2011 году на гастролях в Оренбурге. У певца осталась мама Александра Георгиевна, а также сын Георгий, продолживший дело своего отца. Пенсионерка положительно отзывается о своем внуке, который во всем ее поддерживает, но сейчас у молодого человека трудности с поиском работы.Сама Александра Георгиевна жалуется на нехватку денег на проживание. Ввиду проблем с работой у Георгия просит друзей усопшего певца о помощи.Живший долгое время за границей, Георгий приехал в Россию, где никак не может найти работу. Являясь, по словам бабушки, профессиональным певцом, сын Александра Барыкина хочет быть не просто музыкантом, а таким же известным, как его отец.