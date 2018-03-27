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Ученые: Эксперимент с нейтрино объяснит эволюцию Вселенной после Большого взрыва

Команда ученых MIT пытается выяснить происхождение самой материи. В настоящее время ученые начинают исследования по проекту CUORE, который объяснит, почему во Вселенной так много материи, а не антиматерии.

Ученые: Эксперимент с нейтрино объяснит эволюцию Вселенной после Большого взрыва


Согласно современной теории создания Вселенной, Большой взрыв должен был создать равное количество материи и антиматерии, но это не так - Вселенная кажется сильно взвешенной в пользу материи (которая включает в себя все: от звезд до космической пыли). Каждый кусок материи имеет свое темное отражение в антиматерии, идентичной нормальной материи, но с противоположным зарядом.

Одним из примеров является антипротон, частица, которая в значительной степени идентична нормальному протону, но с отрицательным зарядом вместо положительного.

Одна из теорий об избытке материи во Вселенной связана с нейтрино, крошечными, похожими на призрак частицами, которые, похоже, не влияют ни на что. Предполагается, что когда Большой взрыв создал все, что имеет значение, не было античастицы для борьбы с нейтрино, потому что нейтрино являются их собственной античастицей. Если это так, то нейтрино могут отвечать за производство гораздо большего количества материи, чем ожидали ученые.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые должны наблюдать, как две нейтрино отменяют друг друга, как нормальная частица и античастица. Для этого нужно 988 кристаллов диоксида теллура, самого холодного холодильника во Вселенной. Команда MIT охлаждает все эти кристаллы при температуре -459,6 градуса по Фаренгейту в надежде, что они смогут подобрать крошечный всплеск тепла, исходящий из «нейтринореальный двойной бета-распада», изгнание двух электронов из кристаллов. Предположительно, каждый раз, когда двуокись кальция вытесняет два электрона, также должны быть два нейтрино.

Если этого не происходит, то это потенциальное оружие для нейтрино, являющееся их собственными античастицами, поскольку единственным объяснением их отсутствия было бы то, что они уничтожили друг друга. Обычно этот процесс происходит один раз каждые 10 септилий лет, но с кристаллами 988 исследователи надеются наблюдать нетритроценный двойной бета-распад примерно раз в пять лет. Если они это сделают, это ответит на фундаментальные вопросы о природе Вселенной.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:05
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