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Колонка RockStar от Dreamwave в скором времени появится на прилавках России

Американская компания Dreamwave наконец официально сообщила российским пользователям о старте продаж своей колонки RockStar. Сейчас она является наиболее мощной и большой колонкой среди выпускаемых данной компанией.

Колонка RockStar от Dreamwave в скором времени появится на прилавках России


Колонка RockStar является беспроводным устройством и имеет возможность подключения через Bluetooth. У данной модели корпус выполнен в усиленном дизайне и защищается от пыли, влаги, песка и снега - согласно стандарту IPX5. Кроме того, в устройстве работает пара пассивных драйверов, мощность которых оценивается в 80 Вт. Аккумулятор емкостью в 26 000 мАч позволяет колонке работать около 12 часов без перерыва. В колонке находится также целых 8 аудиоразъемов, через которые можно подключить микрофоны и электро- или акустические музыкальные инструменты, что довольно полезно для музыкантов.

Вес устройства достигает 22,7 килограммов, а его размеры - 212 на 166 на 121 мм. Колонка оснащена поддержкой aptX, а для удобной переноски на ней находится удобная ручка.
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Общество / Технологии
Добавил: Joanne Вчера, 23:00
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