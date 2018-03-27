Колонка RockStar от Dreamwave в скором времени появится на прилавках России

Колонка RockStar является беспроводным устройством и имеет возможность подключения через Bluetooth. У данной модели корпус выполнен в усиленном дизайне и защищается от пыли, влаги, песка и снега - согласно стандарту IPX5. Кроме того, в устройстве работает пара пассивных драйверов, мощность которых оценивается в 80 Вт. Аккумулятор емкостью в 26 000 мАч позволяет колонке работать около 12 часов без перерыва. В колонке находится также целых 8 аудиоразъемов, через которые можно подключить микрофоны и электро- или акустические музыкальные инструменты, что довольно полезно для музыкантов.Вес устройства достигает 22,7 килограммов, а его размеры - 212 на 166 на 121 мм. Колонка оснащена поддержкой aptX, а для удобной переноски на ней находится удобная ручка.