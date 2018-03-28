Ученые: Переход американцев на растительную пищу сможет прокормить еще одну Америку

Также специалисты подчеркнули, что переход на растительную пищу в значительной степени сократит земельные ресурсы, которые необходимы для производства продуктов питания. Более того, подобный переход позволит производить столько пищи, сколько необходимо для того, чтобы накормить еще 350 млн человек.Одной из проблем производственной политики любого государства, как уточнили специалисты, являются отходы, то есть те продукты питания, которые подлежат утилизации до их потребления. Соответственно, чем больше отходов, тем больше объем пищевого производства, а это существенный вред окружающей среде, а также истощение природных и аграрных ресурсов.Решение данной проблемы состоит в увеличении производства ресурсоэффективных продуктов. К примеру, годовой объем пищевых отходов растительного и животного происхождения примерно равны, но, чтобы произвести одну калорию пищи животного происхождения, необходимо больше ресурсов. Соответственно сокращение отходов позволит снизить объем пищевого производства и объем наносимого вреда среде.Еще один действенный снижения вреда окружающей среде – сокращение объема выбросов углекислого газа в атмосферу. В минувшем году ученые выяснили, что полное исключение мяса из рациона питания домашних животных, существенно сократит углеродный след от животноводчества.