Древние жители Марса могли погибнуть вследствие ядерной войны, считают эксперты

Независимые эксперты предполагают, что Марс в древности был обитаем, но эти существа были уничтожены в результате ядерной войны, разорившей планету. Как ни странно, некоторые выдающиеся ученые, такие, как физик Джон Бранденбург, говорят, что на Красной планете есть много доказательств теории того, что чужая жизнь на Марсе была уничтожена ядерной войной.Новое видео от YouTuber Disclose Screen свидетельствует о последствиях ядерных взрывов, а также, как ни странно, доказательств того, что на планете существует чужая жизнь.Согласно Disclose Screen: «На Марсе обнаружены признаки рубцевания, которые могли произойти только от ядерного удара. Но нет причин утверждать, что это была древняя война. Это могло произойти совсем недавно - 100 лет назад, или 50."Фотографии Марса, выпущенные NASA, регулярно редактируются или иным образом обрабатываются, чтобы удалить доказательства инопланетян, считают независимые эксперты.