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Ученые создали лекарство от всех видов аллергии

Ученым из США удалось создать «вакцину», благодаря которой люди смогут избавиться от аллергий навсегда. Вакцина включает в себя разнообразие соединений, которые вызывают аллергии. Такой препарат будут вводить в возрастающих дозах на протяжении двух месяцев.

Специалисты уверены, что если постепенно вводить в организм триггеры, то иммунная система людей привыкает к соединениям, вызывающим аллергии. Таким образом, вакцина поможет устранить симптомы аллергии и в дальнейшем защитить человеческий организм.
Ученые создали лекарство от всех видов аллергии

На сегодняшний день уже есть лечение, включающее в себя введение небольшой дозы одного аллергена, но такое средство действует лишь на одну аллергию, и лечение требует повторения спустя каждые три месяца. Новое лечение предполагает собой вакцину, которая включает в себя «коктейль» разных аллергенов. Поэтому ученые уверены, что такой препарат вылечит людей от всех аллергий навсегда. Про это исследование рассказал Кристофер Корриган, профессор изучающий астму и прочие аллергии в Королевском колледже.
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Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:40
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