Ученые создали лекарство от всех видов аллергии

Специалисты уверены, что если постепенно вводить в организм триггеры, то иммунная система людей привыкает к соединениям, вызывающим аллергии. Таким образом, вакцина поможет устранить симптомы аллергии и в дальнейшем защитить человеческий организм.На сегодняшний день уже есть лечение, включающее в себя введение небольшой дозы одного аллергена, но такое средство действует лишь на одну аллергию, и лечение требует повторения спустя каждые три месяца. Новое лечение предполагает собой вакцину, которая включает в себя «коктейль» разных аллергенов. Поэтому ученые уверены, что такой препарат вылечит людей от всех аллергий навсегда. Про это исследование рассказал Кристофер Корриган, профессор изучающий астму и прочие аллергии в Королевском колледже.