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NASA снова отложило запуск космического телескопа James Webb до 2020 года

NASA в очередной раз отложило запуск космического телескопа нового поколения James Webb до 2020 года. Об этом заявили накануне представители агентства.

NASA снова отложило запуск космического телескопа James Webb до 2020 года


Специалисты объяснили, что им нужно больше времени, чтобы собрать и испытать космический телескоп James Webb, который считается преемником орбитального космического телескоп Hubble.

Обсерватория James Webb должна быть запущена в этом году. Но прошлой осенью NASA столкнулось с проблемой и отложило запуск до 2019 года. В агентстве объявили о последней задержке сегодня 27 марта.

NASA снова отложило запуск космического телескопа James Webb до 2020 года


«У нас есть один шанс, чтобы исправить это прямо перед отправкой в космос», - сказал Томас Зурбухен, научный сотрудник NASA.

Он также добавил, что некоторые ошибки были сделаны при подготовке телескопа, и в агентстве недооценили масштабы работы.

NASA совместно с ESA анонсировали новую дату запуска. Предположительно телескоп James Webb отправится в космос в мае 2020 года. Как только будет установлена более точная дата запуска, NASA объявит полную стоимость проекта, которая будет однозначно выше установленной Конгрессом суммы в размере 8 млрд. долл., так как космическое агентство уже вложило 7 млрд. долл. в телескоп.

В данное время все части телескопа находятся в аэрокосмической компании Northrop Grumman в Редондо-Бич, штат Калифорния.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:36
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