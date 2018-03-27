NASA снова отложило запуск космического телескопа James Webb до 2020 года

Специалисты объяснили, что им нужно больше времени, чтобы собрать и испытать космический телескоп James Webb, который считается преемником орбитального космического телескоп Hubble.Обсерватория James Webb должна быть запущена в этом году. Но прошлой осенью NASA столкнулось с проблемой и отложило запуск до 2019 года. В агентстве объявили о последней задержке сегодня 27 марта.«У нас есть один шанс, чтобы исправить это прямо перед отправкой в космос», - сказал Томас Зурбухен, научный сотрудник NASA.Он также добавил, что некоторые ошибки были сделаны при подготовке телескопа, и в агентстве недооценили масштабы работы.NASA совместно с ESA анонсировали новую дату запуска. Предположительно телескоп James Webb отправится в космос в мае 2020 года. Как только будет установлена более точная дата запуска, NASA объявит полную стоимость проекта, которая будет однозначно выше установленной Конгрессом суммы в размере 8 млрд. долл., так как космическое агентство уже вложило 7 млрд. долл. в телескоп.В данное время все части телескопа находятся в аэрокосмической компании Northrop Grumman в Редондо-Бич, штат Калифорния.