Биологи: Большой Барьерный риф накроют солнцезащитной пленкой

У многих специалистов были опасения, что риф полностью обесцветится и впоследствии разрушится из-за глобального потепления. Поэтому была разработана идея установления солнцезащитного экрана, созданного из карбоната кальция. Биологи считают, что экран защитит риф от разных факторов. Такой щит уже расположили на воде, над кораллами. Известно, что он сократил проникновение солнечных лучей на 30%.Первые испытания экрана, установленные над несколькими видами кораллов, прошли успешно. Единственный минус в том, что прикрыть всю поверхность Большого Барьерного рифа будет сложно, так как его размер превышает 348 тыс. кв. км. Поэтому специалисты предполагают размещать экраны локально, где риф подвергается сильнейшей опасности. Биологи уверены, что такая идея имеет большой потенциал, так как в 2017 году риф попал в список объектов, которые находятся под угрозой исчезновения, и он требует срочного спасения.