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Дочь Андрея Краско хочет вернуться в Россию

14-летняя дочь покойного артиста Андрея Краско Алиса хочет вернуться в Россию. Девочка мечтает приехать в Москву и навестить деда.

Дочь Андрея Краско хочет вернуться в Россию


Российский актер Андрей Краско ушел из жизни в 2006 году. Избранница артиста Каролина после его кончины уехала вместе с дочерью в Испанию, где по сей день и живут. Женщина работает фрилансером, оказывает помощь в организации мероприятий, поет в хоре. 14-летняя дочь Краско учится в школе, увлекается искусством и литературой.

Алиса уже начала понемногу познавать цену деньгам, проводя в музее науки экскурсии для детей. Часто девочка вспоминает об отце и очень жалеет, что он ушел из жизни. Дочь артиста очень способная девочка – к семи годам она прочла всю серию книг о Гарри Поттере, а в десять - скорость ее чтения составила десять страниц в час.

Сейчас Алиса очень хочет вернуться в Россию, погулять по столице, а потом с матерью нанести визит к звездному деду Ивану Краско, с которым не общались очень долго.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:45
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