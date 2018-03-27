Дочь Андрея Краско хочет вернуться в Россию

Российский актер Андрей Краско ушел из жизни в 2006 году. Избранница артиста Каролина после его кончины уехала вместе с дочерью в Испанию, где по сей день и живут. Женщина работает фрилансером, оказывает помощь в организации мероприятий, поет в хоре. 14-летняя дочь Краско учится в школе, увлекается искусством и литературой.Алиса уже начала понемногу познавать цену деньгам, проводя в музее науки экскурсии для детей. Часто девочка вспоминает об отце и очень жалеет, что он ушел из жизни. Дочь артиста очень способная девочка – к семи годам она прочла всю серию книг о Гарри Поттере, а в десять - скорость ее чтения составила десять страниц в час.Сейчас Алиса очень хочет вернуться в Россию, погулять по столице, а потом с матерью нанести визит к звездному деду Ивану Краско, с которым не общались очень долго.