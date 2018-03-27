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Змеи-гурманы используют специальную стратегию охоты на «жертв»

Эксперты из Университета Цинциннати во главе с биологом Брюсом Джейном объявили, что существуют некие змеи-гурманы, которые могут проглотить добычу, в 4 раза превосходящую по размерам их самих.
Змеи-гурманы используют специальную стратегию охоты на «жертв»


Большинство ученых раньше полагали, что змеи употребляют в пищу ту добычу, которая подойдет размеру их укуса. Однако когда группа ученых из Цинциннати в Малайзии обнаружили змей, поедающих крабов с их твердыми панцирями, их мнение изменилось. Такие пресмыкающиеся подгадывают момент, когда крабы и им подобные становятся мягким, а оттого и уязвимыми. Ученые отнесли вид Homalopsid к категории «гурманов», поскольку эти змеи едят только ракообразных.

В период своих исследований эти ученые выявили еще несколько видов змей, которые охотились на крабов, причем каждая – на свой: один вид таких гурманов предпочитает хрустальных ракообразных, другой – креветок, а третий – ракообразных с раковинами с мягким шелушением.

У большинства таких змей угольные зубы. Из-за этого они стараются откусить кусок добычи и проглотить его целиком.

Биологи с помощью камер ночного видения засняли весь процесс змеиного ужина.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:26
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