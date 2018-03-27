Мария Кохно не хочет возвращаться на «Дом-2»

«Сдулась Машка. Неужели не обсудили все варианты доходов? Чего передумала? Денег мало дают?», «Когда уже эти старички уяснят, что не проект должен быть им благодарен, а они ему? Все стараются себе что-то получше выбить», «Машка тоже бизнесменкой заделалась)», - рассуждают пользователи Сети.

Несколько дней назад она обрадовала своих поклонников известием о том, что 7 апреля снова появится на Поляне телестройки, и снова будет создавать отношения с Андреем «Штрихом». Молодой парень в радостном предвкушении встречи поспешил отделаться от нынешней возлюбленной Саши Шевы вот только, по-видимому, зря.Мария Кохно больше не планирует возвращаться к Денисову, да и вообще на проект. Экс-участница объявила, что ее триумфальному камбеку мешает бизнес. Правда, какой именно, она уточнять не стала. К слову, хотя мало кто поверил в данную историю, ведь только несколько дней назад никакого бизнеса и в помине не было, а Маша радостно собирала вещи на реалити-шоу.Поклонники блондинки уверены, что дело не в каком-то бизнесе, а в том, что Кохно предложили не слишком приятные для нее условия, и она попросту не захотела принимать их, рассчитывая на более интересные варианты. Однако, пример Саши Гозиас и компании должен был отложиться в памяти у всех, кто выставляет высокие требования, ведь им никто не уступит.