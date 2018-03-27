Мария Кохно не хочет возвращаться на «Дом-2»
Не успели фанаты экс-участницы «Дома-2» Маши Кохно порадоваться за ее возвращение на проект, как девушка сообщила, что вернуться не может.
Несколько дней назад она обрадовала своих поклонников известием о том, что 7 апреля снова появится на Поляне телестройки, и снова будет создавать отношения с Андреем «Штрихом». Молодой парень в радостном предвкушении встречи поспешил отделаться от нынешней возлюбленной Саши Шевы вот только, по-видимому, зря.
Мария Кохно больше не планирует возвращаться к Денисову, да и вообще на проект. Экс-участница объявила, что ее триумфальному камбеку мешает бизнес. Правда, какой именно, она уточнять не стала. К слову, хотя мало кто поверил в данную историю, ведь только несколько дней назад никакого бизнеса и в помине не было, а Маша радостно собирала вещи на реалити-шоу.
Поклонники блондинки уверены, что дело не в каком-то бизнесе, а в том, что Кохно предложили не слишком приятные для нее условия, и она попросту не захотела принимать их, рассчитывая на более интересные варианты. Однако, пример Саши Гозиас и компании должен был отложиться в памяти у всех, кто выставляет высокие требования, ведь им никто не уступит.
Несколько дней назад она обрадовала своих поклонников известием о том, что 7 апреля снова появится на Поляне телестройки, и снова будет создавать отношения с Андреем «Штрихом». Молодой парень в радостном предвкушении встречи поспешил отделаться от нынешней возлюбленной Саши Шевы вот только, по-видимому, зря.
Мария Кохно больше не планирует возвращаться к Денисову, да и вообще на проект. Экс-участница объявила, что ее триумфальному камбеку мешает бизнес. Правда, какой именно, она уточнять не стала. К слову, хотя мало кто поверил в данную историю, ведь только несколько дней назад никакого бизнеса и в помине не было, а Маша радостно собирала вещи на реалити-шоу.
Поклонники блондинки уверены, что дело не в каком-то бизнесе, а в том, что Кохно предложили не слишком приятные для нее условия, и она попросту не захотела принимать их, рассчитывая на более интересные варианты. Однако, пример Саши Гозиас и компании должен был отложиться в памяти у всех, кто выставляет высокие требования, ведь им никто не уступит.
«Сдулась Машка. Неужели не обсудили все варианты доходов? Чего передумала? Денег мало дают?», «Когда уже эти старички уяснят, что не проект должен быть им благодарен, а они ему? Все стараются себе что-то получше выбить», «Машка тоже бизнесменкой заделалась)», - рассуждают пользователи Сети.