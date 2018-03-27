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Саймон Марданшин и Елена Хромина продолжают выяснять отношения, только теперь в Instagram

На днях зрители «Дома-2» все-таки посмотрели эфир, после событий которого телепроект покинул Саймон Марданшин, в то время как его возлюбленная Елена Хромина осталась на Поляне.

Молодые люди не смогли расстаться на хорошей ноте и теперь выясняют отношения в социальных сетях.

Саймон Марданшин и Елена Хромина продолжают выяснять отношения, только теперь в Instagram

Так недавно девушка создала пост, в котором предложила экс-избраннику рокировку, упрекнув парня за то, что его друзья гнобят ее и за то, что он сам считает ее виновной в своем уходе.

Саймон Марданшин и Елена Хромина продолжают выяснять отношения, только теперь в Instagram

Саймон не заставил себя ждать с ответом, он обвинил девушку во лжи, ведь та, на самом деле никогда его не любила и лишь прикрывалась своими чувствами, дабы не покинуть проект.

Саймон Марданшин и Елена Хромина продолжают выяснять отношения, только теперь в Instagram

Что касается пользователей Сети, которым приходится быть свидетелями всех этих конфликтов, то в комментариях они отметили, что только вздохнули с облегчением, после того, как их парочка перестала ссориться в эфирах, а потому наблюдать за их выяснениями отношений в соцсетях они не намерены.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:38
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