Саймон Марданшин и Елена Хромина продолжают выяснять отношения, только теперь в Instagram

Молодые люди не смогли расстаться на хорошей ноте и теперь выясняют отношения в социальных сетях.Так недавно девушка создала пост, в котором предложила экс-избраннику рокировку, упрекнув парня за то, что его друзья гнобят ее и за то, что он сам считает ее виновной в своем уходе.Саймон не заставил себя ждать с ответом, он обвинил девушку во лжи, ведь та, на самом деле никогда его не любила и лишь прикрывалась своими чувствами, дабы не покинуть проект.Что касается пользователей Сети, которым приходится быть свидетелями всех этих конфликтов, то в комментариях они отметили, что только вздохнули с облегчением, после того, как их парочка перестала ссориться в эфирах, а потому наблюдать за их выяснениями отношений в соцсетях они не намерены.