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Николай Коляда получил пенсию «больше, чем у Аллы Пугачевой»

Известный драматург и режиссер из города Екатеринбурга, рассказал в шутливой форме о том, что получил пенсию больше, чем у примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Николай Коляда получил пенсию «больше, чем у Аллы Пугачевой»


С помощью своего микроблога Николай Коляда рассказал подписчикам о том, что получил свою первую пенсию. По словам драматурга, ее размер составил 17 147 рублей. Одна из его знакомых сказала, что размер его пособия очень хороший, потому как даже у Пугачевой он, по слухам, ниже – не более 15 тысяч.

Режиссера серьезно заинтересовал этот вопрос. Подписчики поздравили его с первой пенсией, при этом отметив, что в Подмосковье при 40-летнем стаже пенсия гораздо ниже. К тому же, информацию о том, что у Пугачевой пенсия меньше, чем у него, пользователи посчитали маловероятной. Коляда ответил на это, что ему «обломали весь кайф».

Сама Алла Пугачева, которая не скрывает, что на свадьбу внука потратила 25 млн рублей, рассказала, что размер ее пенсии не превышает 17 тысяч.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:20
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