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Из-за охоты медвежата начали дольше оставаться с родителями

Ученые выяснили, что взрослые медведи стали опекать медвежат гораздо дольше стандартного ранее времени. Такое поведение связывают с особенностями человеческой охоты на них.

Из-за охоты медвежата начали дольше оставаться с родителями


Научные работники из Норвегии опубликовали исследование, в котором описали изменения повадок диких животных в связи с охотой и особенностями норвежских законов. В частности, наиболее заметно изменилось поведение бурых медведей, которые начали гораздо дольше опекать собственных детенышей.

Наблюдение за бурыми медведями велось с 1984 года и за весь этот период ученые собрали большое количество данных. В том числе они заметили, что с возрастанием числа убитых охотниками особей растет и время опеки медведями своего потомства. В настоящее время медвежата остаются под опекой матери примерно на год дольше обычного времени. Также на данный факт влияет и то, что в Норвегии действует запрет на охоту на медвежьи семьи, а поэтому шанс выжить больше у тех медведей, которые дольше опекают своих детенышей.
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В мире / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 22:00
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