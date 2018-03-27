Из-за охоты медвежата начали дольше оставаться с родителями

Научные работники из Норвегии опубликовали исследование, в котором описали изменения повадок диких животных в связи с охотой и особенностями норвежских законов. В частности, наиболее заметно изменилось поведение бурых медведей, которые начали гораздо дольше опекать собственных детенышей.Наблюдение за бурыми медведями велось с 1984 года и за весь этот период ученые собрали большое количество данных. В том числе они заметили, что с возрастанием числа убитых охотниками особей растет и время опеки медведями своего потомства. В настоящее время медвежата остаются под опекой матери примерно на год дольше обычного времени. Также на данный факт влияет и то, что в Норвегии действует запрет на охоту на медвежьи семьи, а поэтому шанс выжить больше у тех медведей, которые дольше опекают своих детенышей.