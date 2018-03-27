Ученые: В Африке жили огромные львы ростом с человека

Команда ученых из Кении и США занималась исследованием территории на северной части Кении, именно там были найдены останки пещерного льва. Специалистов заинтересовали размеры львов, так как они намного превышали размеры современных животных.Выводы про размеры львов были сделаны на основе измерения черепов и зубов. Оказалось, что травоядные животные, которые служили пищей для львов, тоже были больше, чем сейчас. Авторы исследования рассказали, что найденный череп льва – это первый признак того, что на территории Африки 200 тысяч лет назад ходили огромные львы. Такие размеры были обусловлены большой массой мегафауны, иными словами средний вес всех видов животных составлял 45 кг. Найденный череп на сегодняшний день является самым большим из найденных на территории Евразии и Африки.