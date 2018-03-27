Лена Миро заявила, что Ксения Бородина просит подписчиков идти на митинг Алексея Навального

«Переобулась в прыжке! Талант», - иронизирует Миро.

Причем ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина попросила всех своих подписчиков не оставаться равнодушными и прийти почтить память погибших. А скандально известный блогер Лена Миро увидела в этом призыве злой умысел.В своем микроблоге она обвинила теледиву в предательстве, ведь еще несколько недель назад та гордо говорила о своем участии в PutinTeam, а теперь созывает людей на митинг к Навальному.Что касается читателей блогера, то в большинстве своем они такой агрессивный выпад в сторону домовской ведущей не оценили, отметив, что скорее всего, она просто не знала о планах Навального и позвала подписчиков на митинг исключительно из праведных побуждений.