Лена Миро заявила, что Ксения Бородина просит подписчиков идти на митинг Алексея Навального
Многие уже в курсе того, что в связи с произошедшей на днях трагедией в Кемерово в Москве объявлен митинг. Однако ходят слухи, что на нем выступит Алексей Навальный, который вновь начнет настраивать народ против действующей власти.
Причем ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина попросила всех своих подписчиков не оставаться равнодушными и прийти почтить память погибших. А скандально известный блогер Лена Миро увидела в этом призыве злой умысел.
В своем микроблоге она обвинила теледиву в предательстве, ведь еще несколько недель назад та гордо говорила о своем участии в PutinTeam, а теперь созывает людей на митинг к Навальному.
Что касается читателей блогера, то в большинстве своем они такой агрессивный выпад в сторону домовской ведущей не оценили, отметив, что скорее всего, она просто не знала о планах Навального и позвала подписчиков на митинг исключительно из праведных побуждений.
Причем ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина попросила всех своих подписчиков не оставаться равнодушными и прийти почтить память погибших. А скандально известный блогер Лена Миро увидела в этом призыве злой умысел.
В своем микроблоге она обвинила теледиву в предательстве, ведь еще несколько недель назад та гордо говорила о своем участии в PutinTeam, а теперь созывает людей на митинг к Навальному.
«Переобулась в прыжке! Талант», - иронизирует Миро.
Что касается читателей блогера, то в большинстве своем они такой агрессивный выпад в сторону домовской ведущей не оценили, отметив, что скорее всего, она просто не знала о планах Навального и позвала подписчиков на митинг исключительно из праведных побуждений.