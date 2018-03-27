Шакира рассмешила поклонников причудливой формой своей пятой точки

Пятая точка Шакиры в кадре выглядит квадратной, именно такой её увидели многие подписчики, посмеявшиеся над казусом. Фолловеры также добавили, что никогда бы не поверили, что именно с поп-звездой, всегда славившейся идеальными формами, облегающие штаны сыграют такую шутку.Впрочем, Шакира, кажется, совсем не расстроена произошедшим. В противном случае, скорее всего, исполнительница просто не стала бы выкладывать этот снимок в Интернет. Кроме того, преданные почитатели поспешили поддержать своего кумира, отметив, что неудачные фотографии получаются у всех.При этом пышными ягодицами певица не смогла похвастаться и прежде во время своего очередного концерта. Тогда зрители сочли, что причиной того послужили вовсе не какие-то неправильные штаны. Хейтеры говорят, что Шакира больше не является такой же сексуальной, какой была когда-то, так как перестала следить за своей фигурой.