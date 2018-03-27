Дизайнер Ольги Бузовой Белла Потемкина встала на защиту Владимира Путина в кемеровской трагедии
Известный российский дизайнер Белла Потемкина, наряды которой так любит ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова, в скандале вокруг произошедшей на днях трагедии в Кемерово приняла сторону Владимира Путина.
В своем микроблоге она посвятила вновь избранному президенту России целый пост.
Напомним, что после того как Владимир Владимирович посетил место происшествия, а также навестил пострадавших, многие жители страны обрушились на него с критикой. Их главными претензиями стали: коррупция и непрофессионалы на рабочих местах.
По словам публики, пожар мог не произойти, если бы действующая власть «на корню» пресекала взяточничество. Кроме того, собравшиеся на митинге жители требовали, чтобы их прекратили обманывать и назвали реальное количество жертв.
Белла Потемкина с такими людьми не согласна. Она заявила, что президент не в силах следить за порядком каждого города в стране, хотя, по сути, это его прямые обязанности.
По ее словам, на данный момент в России кадровый голод и если у Владимира Владимировича были бы на примете хорошие управленцы, то он обязательно обратился бы к ним за помощью.
Подписчики Потемкиной разделились на два лагеря: одни согласились со словами девушки, другие же подчеркнули, что Путин сам виноват в том, что за столько лет своего правления не смог собрать вокруг себя хороших специалистов.
В своем микроблоге она посвятила вновь избранному президенту России целый пост.
Напомним, что после того как Владимир Владимирович посетил место происшествия, а также навестил пострадавших, многие жители страны обрушились на него с критикой. Их главными претензиями стали: коррупция и непрофессионалы на рабочих местах.
По словам публики, пожар мог не произойти, если бы действующая власть «на корню» пресекала взяточничество. Кроме того, собравшиеся на митинге жители требовали, чтобы их прекратили обманывать и назвали реальное количество жертв.
Белла Потемкина с такими людьми не согласна. Она заявила, что президент не в силах следить за порядком каждого города в стране, хотя, по сути, это его прямые обязанности.
«Честно, сочувствую ему. Он не может отвечать за все разгильдяйство и личную халатность каждого госслужащего!», - написала дизайнер.
По ее словам, на данный момент в России кадровый голод и если у Владимира Владимировича были бы на примете хорошие управленцы, то он обязательно обратился бы к ним за помощью.
Подписчики Потемкиной разделились на два лагеря: одни согласились со словами девушки, другие же подчеркнули, что Путин сам виноват в том, что за столько лет своего правления не смог собрать вокруг себя хороших специалистов.