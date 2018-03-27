Дизайнер Ольги Бузовой Белла Потемкина встала на защиту Владимира Путина в кемеровской трагедии

«Честно, сочувствую ему. Он не может отвечать за все разгильдяйство и личную халатность каждого госслужащего!», - написала дизайнер.

В своем микроблоге она посвятила вновь избранному президенту России целый пост.Напомним, что после того как Владимир Владимирович посетил место происшествия, а также навестил пострадавших, многие жители страны обрушились на него с критикой. Их главными претензиями стали: коррупция и непрофессионалы на рабочих местах.По словам публики, пожар мог не произойти, если бы действующая власть «на корню» пресекала взяточничество. Кроме того, собравшиеся на митинге жители требовали, чтобы их прекратили обманывать и назвали реальное количество жертв.Белла Потемкина с такими людьми не согласна. Она заявила, что президент не в силах следить за порядком каждого города в стране, хотя, по сути, это его прямые обязанности.По ее словам, на данный момент в России кадровый голод и если у Владимира Владимировича были бы на примете хорошие управленцы, то он обязательно обратился бы к ним за помощью.Подписчики Потемкиной разделились на два лагеря: одни согласились со словами девушки, другие же подчеркнули, что Путин сам виноват в том, что за столько лет своего правления не смог собрать вокруг себя хороших специалистов.