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Дизайнер Ольги Бузовой Белла Потемкина встала на защиту Владимира Путина в кемеровской трагедии

Известный российский дизайнер Белла Потемкина, наряды которой так любит ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова, в скандале вокруг произошедшей на днях трагедии в Кемерово приняла сторону Владимира Путина.

В своем микроблоге она посвятила вновь избранному президенту России целый пост.

Дизайнер Ольги Бузовой Белла Потемкина встала на защиту Владимира Путина в кемеровской трагедии

Напомним, что после того как Владимир Владимирович посетил место происшествия, а также навестил пострадавших, многие жители страны обрушились на него с критикой. Их главными претензиями стали: коррупция и непрофессионалы на рабочих местах.

По словам публики, пожар мог не произойти, если бы действующая власть «на корню» пресекала взяточничество. Кроме того, собравшиеся на митинге жители требовали, чтобы их прекратили обманывать и назвали реальное количество жертв.

Белла Потемкина с такими людьми не согласна. Она заявила, что президент не в силах следить за порядком каждого города в стране, хотя, по сути, это его прямые обязанности.

Дизайнер Ольги Бузовой Белла Потемкина встала на защиту Владимира Путина в кемеровской трагедии

«Честно, сочувствую ему. Он не может отвечать за все разгильдяйство и личную халатность каждого госслужащего!», - написала дизайнер.

По ее словам, на данный момент в России кадровый голод и если у Владимира Владимировича были бы на примете хорошие управленцы, то он обязательно обратился бы к ним за помощью.

Подписчики Потемкиной разделились на два лагеря: одни согласились со словами девушки, другие же подчеркнули, что Путин сам виноват в том, что за столько лет своего правления не смог собрать вокруг себя хороших специалистов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:45
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