Ректоры ведущих вузов страны направили свое заключение по ФГОС в Минобрнауки России
Ректоры Санкт-Петербургского государственного университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Московского городского педагогического университета, которыми являются Николай Кропачев, Ярослав Кузьминов и Игорь Реморенко соответственно, составили и направили в Минобрнауки РФ свое заключение касательно новой версии федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для начального и среднего уровней образования в стране.
На сегодняшний день новые стандарты ФГОС провоцируют активные обсуждение в обществе. Ректорат вышеперечисленных ВУЗов передал чиновникам свое мнение касательно новых правил проекта.
Хоть сами авторы комментариев не призывают относиться к ним как к основательным выводам, но некоторые эксперты и журналисты считают такие заявления вполне обоснованными. Таким образом, представители издания «Учительская газета» решили предоставить читателям некоторые выводы ректоров.
Сначала было указано, что представленные документы о ФГОС являют собой смешанную программу новых стандартов и обычной программы образования. Также был сделан вывод, что новые документы представлены в более крупных объемах, поэтому по сравнению с предыдущей версией стандартов для основного общего образования количество страниц увеличилось до 500 страниц, а для начального общего до 250. В целом эксперты все же заметили примерную модель образования и идею преподавания предметов для учащихся, которую авторы проекта хотели передать. Тем не менее, документы все-таки вызвали у специалистов некоторые вопросы. По их мнению, такое количество данных только усложняет жизнь учителям.
Помимо этого утверждается, что не до конца удалось понять логическую цепочку изложения принципов новой версии образовательных стандартов. Некоторые предметы получили не совсем корректные планы, что не дает полноценно оценить, какие навыки и знания смогут приобрести ученики в таком случае. Правда, такого нельзя сказать о математике.
Очень важной проблемой новой версии документов ФГОС оказалось отсутствие метапредметных образовательных результатов. Речь идет об оценке таких умений как самоорганизация, кооперация, коммуникация, креативность, планирование учебного графика по своему усмотрению и самостоятельная обработка информации. Ректоры указывают на тот факт, что в других развитых странах это практикуется и в их образовательных программах оценка метапредметных результатов является одним из ключевых факторов развития образования в целом.
Исходя из всех представленных в новой версии ФГОС положений, эксперты сделали вывод, что вся суть нового подхода построена на жестком следовании четким правилам системы, что не позволяет полностью оценить качество приобретаемых навыков учениками. Также авторы заключения обратили внимание на то, что документы в большей мере заостряют внимание на порядке изложения материала, а не на уровне качества полученных знаний. Таким образом, это грозит тем, что дети начнут испытывать перегрузку от большого объема информации.
Анализ показал, что всю документацию следует еще раз тщательно изучить и доработать, пишет источник http://ug.ru/news/24636
На сегодняшний день новые стандарты ФГОС провоцируют активные обсуждение в обществе. Ректорат вышеперечисленных ВУЗов передал чиновникам свое мнение касательно новых правил проекта.
Хоть сами авторы комментариев не призывают относиться к ним как к основательным выводам, но некоторые эксперты и журналисты считают такие заявления вполне обоснованными. Таким образом, представители издания «Учительская газета» решили предоставить читателям некоторые выводы ректоров.
Сначала было указано, что представленные документы о ФГОС являют собой смешанную программу новых стандартов и обычной программы образования. Также был сделан вывод, что новые документы представлены в более крупных объемах, поэтому по сравнению с предыдущей версией стандартов для основного общего образования количество страниц увеличилось до 500 страниц, а для начального общего до 250. В целом эксперты все же заметили примерную модель образования и идею преподавания предметов для учащихся, которую авторы проекта хотели передать. Тем не менее, документы все-таки вызвали у специалистов некоторые вопросы. По их мнению, такое количество данных только усложняет жизнь учителям.
Помимо этого утверждается, что не до конца удалось понять логическую цепочку изложения принципов новой версии образовательных стандартов. Некоторые предметы получили не совсем корректные планы, что не дает полноценно оценить, какие навыки и знания смогут приобрести ученики в таком случае. Правда, такого нельзя сказать о математике.
Очень важной проблемой новой версии документов ФГОС оказалось отсутствие метапредметных образовательных результатов. Речь идет об оценке таких умений как самоорганизация, кооперация, коммуникация, креативность, планирование учебного графика по своему усмотрению и самостоятельная обработка информации. Ректоры указывают на тот факт, что в других развитых странах это практикуется и в их образовательных программах оценка метапредметных результатов является одним из ключевых факторов развития образования в целом.
Исходя из всех представленных в новой версии ФГОС положений, эксперты сделали вывод, что вся суть нового подхода построена на жестком следовании четким правилам системы, что не позволяет полностью оценить качество приобретаемых навыков учениками. Также авторы заключения обратили внимание на то, что документы в большей мере заостряют внимание на порядке изложения материала, а не на уровне качества полученных знаний. Таким образом, это грозит тем, что дети начнут испытывать перегрузку от большого объема информации.
Анализ показал, что всю документацию следует еще раз тщательно изучить и доработать, пишет источник http://ug.ru/news/24636
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:43