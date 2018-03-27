АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Ученые разбирались в причинах необходимости китам огромных размеров

Учеными Стэнфордского университета США предположено, что причиной того, что киты превратились в самых больших животных на Земле, послужил холод морской воды. Как рассказали специалисты, все связанно с необходимостью млекопитающему, обладающему телом в форме рыбы, затрачивать огромную энергию для своего обогрева.

У людей бытует неверное мнение, что переход к водному образу жизни сделал существование млекопитающих значительно легче, способствуя развитию своих гигантских размеров. В результате последних научных исследований выяснено, что переход в подобную жизненную среду наложил определенные ограничения на китообразных. Именно водное пространство заставило их увеличиться до таких размеров, а не послужила помощью в данном обстоятельстве.
Ученые разбирались в причинах необходимости китам огромных размеров


Ориентировочно пятьдесят миллионов лет назад появились первые киты. На тот период и выпал выбор предполагаемого предка современных китов - амбулоцетиса перейти на полуводный образ жизни. В результате, вместо лап появились плавники, и образовался хвост, как у кита. Так же, значительно преобразились габаритные размеры и масса рыбы. У современных китов, при длине 35 метров, общий вес достигает 2-х тонн. По этим параметрам он и определен как самое гигантское животное на планете.

В исследовании проанализирована эволюция более 4000 видов живущих сейчас и примерно 3000 видов вымерших представителей морских животных. Выяснено, что необходимость перехода к водной жизни, отразилось на массе и объеме животных. Первые этапы роста остановились на 500 килограммах, именно столько получалось добыть пищи в то время, а обогрев тела требовал затрат при нахождении в холодной воде. Для китов сложились узкие экорамки. Ведь они не могут быть маленькими, в данном случае придется сжигать энергию в постоянном поиске пропитания. Но и увеличенному телу кита требуются больше затраты энергии и сил на обогрев.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Эксперимент с нейтрино объяснит эволюцию
Из-за охоты медвежата начали дольше оставаться с
Древние жители Марса могли погибнуть вследствие
Ученые: В Африке жили огромные львы ростом с
NASA снова отложило запуск космического телескопа
Николай Коляда получил пенсию «больше, чем у Аллы
Ученые разбирались в причинах необходимости китам
Мария Кохно не хочет возвращаться на «Дом-2»
С помощью 3D-печати был построен монолитный дом
Саймон Марданшин и Елена Хромина продолжают
В Санкт-Петербурге предлагают спортивные объекты
Квентину Тарантино сегодня исполнилось 55 лет
Лена Миро заявила, что Ксения Бородина просит
Хавьер Бардем выступит в роли главного героя в
Шакира рассмешила поклонников причудливой формой
На Венеры обнаружены следы тектонических движений
Дизайнер Ольги Бузовой Белла Потемкина встала на
Ректоры ведущих вузов страны направили свое
Обвисший бюст модели Victoria’s Secret удивил Сеть
В Думе призывают обсудить вопрос о рекламе в
Новому руководству не удалось реанимировать
Виктор Проскурин рассказал, что пропал с экранов
Рианна презентовала хайлайтер для тела
В NASA ответили, почему отказались от
Релиз фильма «Люди Икс: Темный феникс» перенесен
Космический зонд позволил увидеть Землю с другой
Геологи встревожены «сползанием» вулкана Этна в
Rolls-Royce добавил в салон купе Wraith «падающие
Появились данные об игровом смартфоне Nubia Red
Ольга Серябкина удивила поклонников своим
Просмотреть все новости