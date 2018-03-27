Ученые разбирались в причинах необходимости китам огромных размеров

У людей бытует неверное мнение, что переход к водному образу жизни сделал существование млекопитающих значительно легче, способствуя развитию своих гигантских размеров. В результате последних научных исследований выяснено, что переход в подобную жизненную среду наложил определенные ограничения на китообразных. Именно водное пространство заставило их увеличиться до таких размеров, а не послужила помощью в данном обстоятельстве.Ориентировочно пятьдесят миллионов лет назад появились первые киты. На тот период и выпал выбор предполагаемого предка современных китов - амбулоцетиса перейти на полуводный образ жизни. В результате, вместо лап появились плавники, и образовался хвост, как у кита. Так же, значительно преобразились габаритные размеры и масса рыбы. У современных китов, при длине 35 метров, общий вес достигает 2-х тонн. По этим параметрам он и определен как самое гигантское животное на планете.В исследовании проанализирована эволюция более 4000 видов живущих сейчас и примерно 3000 видов вымерших представителей морских животных. Выяснено, что необходимость перехода к водной жизни, отразилось на массе и объеме животных. Первые этапы роста остановились на 500 килограммах, именно столько получалось добыть пищи в то время, а обогрев тела требовал затрат при нахождении в холодной воде. Для китов сложились узкие экорамки. Ведь они не могут быть маленькими, в данном случае придется сжигать энергию в постоянном поиске пропитания. Но и увеличенному телу кита требуются больше затраты энергии и сил на обогрев.