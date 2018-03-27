С помощью 3D-печати был построен монолитный дом

Известно, что трехмерную печать уже не используют только для создания небольших пластиковых моделей, но теперь ее используют в промышленных целях. На 3D-принтере уже создают авиадвигатели, электронные устройства, и даже целые дома. В целях эксперимента, такие дома уже были созданы во многих странах.Специалисты из Нантского университета выбрали нестандартную схему строительства. Раньше трехмерные принтеры сразу использовали строительные смеси для прочных основ здания, но на этот раз инженеры печатали монтажной пеной двойную стену, куда в дальнейшем будет заливаться бетон. Благодаря такой конструкции здания будут прочными и теплоизолированными.Строительство такого дома началось осенью 2017 года, для создания использовали специального роботы, который двигался с помощью специальной платформы. В результате инженерам удалось создать небольшой дом, площадью 95 квадратных метров. В июле в него заселится семья, которую выбрали в рамках программы социального жилья.