Новому руководству не удалось реанимировать «Дом-2» после ухода Алексея Михайловского

«Покажут на лобном месте портфолио персонажа, а дальше в периметр попадает тихоня-невидимка», - иронизируют поклонники реалити-шоу.

С тех пор произошло много изменений: заработала кастинг-служба, которая набирает всех без перебора, а потом искренне удивляется количеству эскортниц на проекте, зрителям якобы позволили возвращать старичков и выгонять участников, но по сути, право голоса им так и не дали, а также у новичков появились профайлы, которые публично демонстрируют во время прихода на Лобном.Также новое начальство усилило «родительский комитет» телепроекта, но наставить своих детей «на путь истинный» у них так и не вышло.По мнению зрителей, во всем виноваты продюсеры, которые хотели доказать всем, что являются лучше Михайловского, а в итоге с треском провалились, и никакой Яббаров с Гобозовым их уже не спасет.