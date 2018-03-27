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Новому руководству не удалось реанимировать «Дом-2» после ухода Алексея Михайловского

После того, как «Дом-2» покинул Алексей Михайловский, новому руководству пришлось предпринять огромные усилия для того, чтобы поставить на ноги некогда всеми любимое реалити-шоу.

Новому руководству не удалось реанимировать «Дом-2» после ухода Алексея Михайловского

С тех пор произошло много изменений: заработала кастинг-служба, которая набирает всех без перебора, а потом искренне удивляется количеству эскортниц на проекте, зрителям якобы позволили возвращать старичков и выгонять участников, но по сути, право голоса им так и не дали, а также у новичков появились профайлы, которые публично демонстрируют во время прихода на Лобном.

«Покажут на лобном месте портфолио персонажа, а дальше в периметр попадает тихоня-невидимка», - иронизируют поклонники реалити-шоу.

Также новое начальство усилило «родительский комитет» телепроекта, но наставить своих детей «на путь истинный» у них так и не вышло.

По мнению зрителей, во всем виноваты продюсеры, которые хотели доказать всем, что являются лучше Михайловского, а в итоге с треском провалились, и никакой Яббаров с Гобозовым их уже не спасет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:22
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