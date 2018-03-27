Рианна презентовала хайлайтер для тела

Как известно, певица создала собственный бренд в сентябре 2017 года, и теперь занимается не только музыкой, но и косметикой декоративной направленности. Причём такой разворот стал большой неожиданностью для фанатов поп-звезды. Продукция под ярлыком Fenty Beauty стала стремительно набирать популярность и едва ли не затмила бренды Ким Кардашьян и Пэта Макграта. Стоит отметить, что свои новинки Рианна показывает в Instagram, где имеет больше 60 миллионов подписчиков.У новой линии артистки Body Lava имеется два цвета - светлый и бронзовый. Вместе с большим количеством крошечных блесток очень быстро выравнивается кожный тон и скрываются какие-либо несовершенства.Флакон появится в продаже только 6 апреля этого года. В этот день станет известно больше подробностей о новом продукте Рианны.