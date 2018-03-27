АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Рианна презентовала хайлайтер для тела

Знаменитая исполнительница композиций в стиле ритм-н-блюз Рианна, деятельность которой давно уже вышла за пределы творчества, недавно порадовала своих почитателей преждевременным релизом в виде неповторимого хайлайтера Body Lava, предназначенного для тела и способного без труда скрыть не очень приятную для глаз бледность, появившуюся в зимнее время года.

Рианна презентовала хайлайтер для тела

Как известно, певица создала собственный бренд в сентябре 2017 года, и теперь занимается не только музыкой, но и косметикой декоративной направленности. Причём такой разворот стал большой неожиданностью для фанатов поп-звезды. Продукция под ярлыком Fenty Beauty стала стремительно набирать популярность и едва ли не затмила бренды Ким Кардашьян и Пэта Макграта. Стоит отметить, что свои новинки Рианна показывает в Instagram, где имеет больше 60 миллионов подписчиков.

У новой линии артистки Body Lava имеется два цвета - светлый и бронзовый. Вместе с большим количеством крошечных блесток очень быстро выравнивается кожный тон и скрываются какие-либо несовершенства.

Флакон появится в продаже только 6 апреля этого года. В этот день станет известно больше подробностей о новом продукте Рианны.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 19:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саймон Марданшин и Елена Хромина продолжают
В Санкт-Петербурге предлагают спортивные объекты
Квентину Тарантино сегодня исполнилось 55 лет
Лена Миро заявила, что Ксения Бородина просит
Хавьер Бардем выступит в роли главного героя в
Шакира рассмешила поклонников причудливой формой
На Венеры обнаружены следы тектонических движений
Дизайнер Ольги Бузовой Белла Потемкина встала на
Ректоры ведущих вузов страны направили свое
Обвисший бюст модели Victoria’s Secret удивил Сеть
В Думе призывают обсудить вопрос о рекламе в
Новому руководству не удалось реанимировать
Виктор Проскурин рассказал, что пропал с экранов
Рианна презентовала хайлайтер для тела
В NASA ответили, почему отказались от
Релиз фильма «Люди Икс: Темный феникс» перенесен
Космический зонд позволил увидеть Землю с другой
Геологи встревожены «сползанием» вулкана Этна в
Rolls-Royce добавил в салон купе Wraith «падающие
Появились данные об игровом смартфоне Nubia Red
Ольга Серябкина удивила поклонников своим
Проект самой роскошной Lada Vesta Signature
ЕКА и компания Iceye работают над новым радарным
В честь дня рождения AliExpress смартфоны BV9000
Беременная Ева Лонгория и Хосе Бастон проводят
В Россию привезут кроссовер Zotye SR9 - китайскую
Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой стал
Группу белых НЛО заметили пролетающей над
MINI представит в Нью-Йорке свой электрокар
У Хайди Клум роман с музыкантом Tokio Hotel,
Просмотреть все новости