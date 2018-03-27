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В Санкт-Петербурге предлагают спортивные объекты днем сделать бесплатными

На заседании руководства Санкт-Петербурга было предложено спортивные объекты, которые, как правило, днем простаивают без дела, сделать в это время бесплатными.
В Санкт-Петербурге предлагают спортивные объекты днем сделать бесплатными


Во время заседания губернатор заинтересовался не только спортивными достижениями. Когда он узнал, что спортивные объекты функционируют на 47%, то посчитал, что такая цифра слишком мала. Поэтому порекомендовал рассмотреть вопрос, как можно дать возможность людям, желающим приобщиться к спорту, заниматься в большем объеме, на выходных и по вечерам. Также, по его предложению, можно сделать спортивные площадки бесплатными в дневное время, когда они обычно пустуют, а также активнее приобщать к физкультуре пенсионеров.

Кроме того, губернатор заявил, что в городе ощущается нехватка бассейнов, крытых спортзалов под игровые виды спорта, а также катков.

По цифрам Смольного, в Петербурге работает 7479 спортивных объектов, только за прошлый год открыто около 400. А общее число горожан, вовлеченных в «спортивную жизнь», достигает почти 2 миллионов человек.
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Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:30
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