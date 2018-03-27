В Санкт-Петербурге предлагают спортивные объекты днем сделать бесплатными

Во время заседания губернатор заинтересовался не только спортивными достижениями. Когда он узнал, что спортивные объекты функционируют на 47%, то посчитал, что такая цифра слишком мала. Поэтому порекомендовал рассмотреть вопрос, как можно дать возможность людям, желающим приобщиться к спорту, заниматься в большем объеме, на выходных и по вечерам. Также, по его предложению, можно сделать спортивные площадки бесплатными в дневное время, когда они обычно пустуют, а также активнее приобщать к физкультуре пенсионеров.Кроме того, губернатор заявил, что в городе ощущается нехватка бассейнов, крытых спортзалов под игровые виды спорта, а также катков.По цифрам Смольного, в Петербурге работает 7479 спортивных объектов, только за прошлый год открыто около 400. А общее число горожан, вовлеченных в «спортивную жизнь», достигает почти 2 миллионов человек.