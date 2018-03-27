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Хавьер Бардем выступит в роли главного героя в фильме Стивена Спилберга

Стало известно, что роль главного героя испанского конкистадора Кортеса в фильме американского кинорежиссера Стивена Спилберга исполнит Хавьер Бардем.

Хавьер Бардем выступит в роли главного героя в фильме Стивена Спилберга


Известный актер Хавьер Бардем выступит в роли главного героя в короткометражном сериале американского кинорежиссера Стивена Спилберга. Кинопроект профинансирует Amazon Studios. Обязанности продюсера выполнит Стивен Зеллиан, ранее работавший над фильмом «Список Шиндлера».

Известно, что главным персонажем сериала станет Кортес, испанский конкистадор, известный своей кровавой расправой и завоеваниями в Мексике. Под его управлением почти полностью было уничтожено племя ацтеков.

Стоит отметить, что такой же кинопроект уже разрабатывался. Сценарий к киноленте «Монтесума» написали в 60-х годах прошлого столетия, но он так и не был реализован. Стивен Зеллиан проведет работу над предыдущим сценарием, переделав его под формат мини-сериала.
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В мире
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:00
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