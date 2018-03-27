Ольга Серябкина удивила поклонников своим изрисованным лицом

«Золотое сечение — это геометрический подход ко всему визуальному. Мы чаще всего, осознанно или бессознательно, ориентируемся на форму, чтобы узнать его среди миллионов. Именно по форме мы определяем, кто или что перед нами, или стоит вдали. И в первую очередь, конечно, узнаём людей по форме тела и лица. И это, можно сказать, мой ID», — написала поп-звезда.

На снимке 32-летняя артистка запечатлена с довольно необычным для её почитателей макияжем, в частности, с «маской», начерченной на лице, состоящей из ровных полос, которые пересекаются. Как считает сама Серябкина, любой кадр, сильно отличающийся от иных её фото, стоит считать знаком.Ольга также отметила, что было невероятно сложно нарисовать маску, и призвала фанатов повторить подобный эксперимент с лицом. При этом певица добавила, что причудливая маска олицетворяет её личность.