В Думе призывают обсудить вопрос о рекламе в детских передачах

В этом вопросе комитет занял либеральную позицию: в подобных программах он не против пустить рекламу детских товаров. 27 марта на круглом столе в Госдуме, посвященному российской анимации, поступило предложение отводить 15% времени для рекламы в передачах для детей, в том числе и образовательных.Немногим ранее первый зампред предложила пересмотреть закон о рекламе в детских программах. По ее мнению, такой рекламе нужно дать зеленый свет, что позволит сделать программы для детей более выгодными в финансовом плане для телеканалов, которые их транслируют. Таким образом количество детских и образовательных программ для детей в эфирной сетке можно будет увеличить.