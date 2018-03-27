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В Думе призывают обсудить вопрос о рекламе в детских передачах

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призывает рассмотреть вопрос рекламы в детских и образовательных программах.
В Думе призывают обсудить вопрос о рекламе в детских передачах


В этом вопросе комитет занял либеральную позицию: в подобных программах он не против пустить рекламу детских товаров. 27 марта на круглом столе в Госдуме, посвященному российской анимации, поступило предложение отводить 15% времени для рекламы в передачах для детей, в том числе и образовательных.

Немногим ранее первый зампред предложила пересмотреть закон о рекламе в детских программах. По ее мнению, такой рекламе нужно дать зеленый свет, что позволит сделать программы для детей более выгодными в финансовом плане для телеканалов, которые их транслируют. Таким образом количество детских и образовательных программ для детей в эфирной сетке можно будет увеличить.
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Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30
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