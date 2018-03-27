Квентину Тарантино сегодня исполнилось 55 лет

Мать будущей знаменитости работала простой медсестрой. Отец был музыкантом. О том, что беременна, женщина узнала уже после развода. Так что своего отца Квентин не знал. Позже ни мать, ни он сам не пытались его найти.Юный Тарантино зарабатывал на мелкие расходы, продавая билеты в порнокинотеатре, но, как он после будет вспоминать, там ему не нравилось, а влекло к себе настоящее кино. Поэтому через некоторое время он записался на курсы актерского мастерства.В своем огромном особняке в Лос-Анджелесе режиссер собирает коллекцию пластинок, видеокассет и DVD.Квентин Тарантино до сих пор еще не успел связать себя узами брака, у него нет детей: "я не говорю, что никогда не женюсь и не заведу детей, до 60 лет. Но я сделал выбор, так что пока иду по дороге жизни в одиночестве, потому что это мое время делать кино».И сейчас как раз на подходе новая лента режиссера – «Однажды в Голливуде» с Лео ДиКаприо, Марко Робби и Брэдом Питом. Сюжет у картины – из жизни: речь идет о маньяке Чарльзе Мэнсоне и истории убийства жены Романа Полански Шэрон Тейт, бывшей тогда на 8-м месяце беременности.