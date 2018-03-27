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Виктор Проскурин рассказал, что пропал с экранов из-за борьбы с раком

66-летний известный актер Виктор Проскурин в эфире передачи «Судьба человека» рассказал, что уйти с экранов телевизоров был вынужден из-за борьбы с раком.

Виктор Проскурин рассказал, что пропал с экранов из-за борьбы с раком


Народный артист России Виктор Проскурин герой таких легендарных фильмов, как: Военно-полевой роман», «Жестокий романс», «Большая перемена» и многие другие. Но ко всеобщему удивлению талантливый актер исчез с экранов телевизоров на длительное время. В момент появления Виктора Алексеевича на публике, его сложно было узнать: он слишком изменился внешне, веся при этом 42 килограмма. В эфире популярного телешоу актер впервые поведал о том, как узнал от медиков о страшном недуге, и как впоследствии изменилась его жизнь.

Ведущий передачи Борис Корчевников спросил у гостя, чем была вызвана анорексия? Виктор Проскурин ответил прямо, что это были последствия лечения от онкологии. Актер признался, что известие о страшной болезни никак не перенес, однако пытался стойко держаться в процессе лечения, не соглашаясь становиться пленником недуга.

Отметим, что летом прошедшего года после длительной борьбы с раком скончалась актриса Вера Глаголева, коллега Проскурина по съемкам в фильме «Выйти замуж за капитана». Виктор Алексеевич также вспомнил о том, как они сотрудничали с актрисой над картиной. О том, что у Проскурина и Глаголевой был роман (настолько достоверно артисты играли), почти никто не сомневался, однако эти слухи актер опроверг.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:20
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