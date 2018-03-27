Обвисший бюст модели Victoria’s Secret удивил Сеть
В Сети появились фотоснимки известной модели Victoria’s Secret Алексины Грэм, на которых она позирует в обтягивающем пуловере на голое тело. Интернет-пользователи были несколько удивлены тем, что у рыжей красавицы обвисший бюст.
Во всем мире фанаты популярного бренда Victoria’s Secret внимательно следят за новыми лицами и переменами внутри показов. Подобные показы всегда отличались массовым и фееричным зрелищем. Больше всего поклонников Victoria’s Secret привлекают идеальные формы «ангелов», демонстрирующих неповторимые линии белья для женщин с эталонной фигурой.
Но недавно, на всеобщее обозрение в Сеть попало фото одной из «ангелов» Алексины Грэм, которая удивила общественность неопрятной грудью. Многие пользователи отметили, что бюст модели обвис под тяжестью неудачно выбранного наряда.
Во всем мире фанаты популярного бренда Victoria’s Secret внимательно следят за новыми лицами и переменами внутри показов. Подобные показы всегда отличались массовым и фееричным зрелищем. Больше всего поклонников Victoria’s Secret привлекают идеальные формы «ангелов», демонстрирующих неповторимые линии белья для женщин с эталонной фигурой.
Но недавно, на всеобщее обозрение в Сеть попало фото одной из «ангелов» Алексины Грэм, которая удивила общественность неопрятной грудью. Многие пользователи отметили, что бюст модели обвис под тяжестью неудачно выбранного наряда.