Обвисший бюст модели Victoria’s Secret удивил Сеть

Во всем мире фанаты популярного бренда Victoria’s Secret внимательно следят за новыми лицами и переменами внутри показов. Подобные показы всегда отличались массовым и фееричным зрелищем. Больше всего поклонников Victoria’s Secret привлекают идеальные формы «ангелов», демонстрирующих неповторимые линии белья для женщин с эталонной фигурой.Но недавно, на всеобщее обозрение в Сеть попало фото одной из «ангелов» Алексины Грэм, которая удивила общественность неопрятной грудью. Многие пользователи отметили, что бюст модели обвис под тяжестью неудачно выбранного наряда.