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Обвисший бюст модели Victoria’s Secret удивил Сеть

В Сети появились фотоснимки известной модели Victoria’s Secret Алексины Грэм, на которых она позирует в обтягивающем пуловере на голое тело. Интернет-пользователи были несколько удивлены тем, что у рыжей красавицы обвисший бюст.

Обвисший бюст модели Victoria’s Secret удивил Сеть


Во всем мире фанаты популярного бренда Victoria’s Secret внимательно следят за новыми лицами и переменами внутри показов. Подобные показы всегда отличались массовым и фееричным зрелищем. Больше всего поклонников Victoria’s Secret привлекают идеальные формы «ангелов», демонстрирующих неповторимые линии белья для женщин с эталонной фигурой.

Но недавно, на всеобщее обозрение в Сеть попало фото одной из «ангелов» Алексины Грэм, которая удивила общественность неопрятной грудью. Многие пользователи отметили, что бюст модели обвис под тяжестью неудачно выбранного наряда.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:40
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