Релиз фильма «Люди Икс: Темный феникс» перенесен на следующий год

Помимо премьерных сдвигов по проекту «Люди Икс: Темный феникс», сообщается также об изменениях в графике картины «Новые мутанты». До этого было известно, что ленту выпустят в прокат с 22 февраля следующего года, но затем сроки изменили и перенесли на апрель. Интересно, что с самого начала продюсеры планировали запустить релиз фильма в этом году.Тем не менее, фильм под названием «Богемная Рапсодия», которая расскажет зрителю о жизни известного музыканта Фредди Меркьюри, выйдет в прокат 25 декабря 2018 года, хотя ранее проект планировали выпустить 2 ноября следующего года.