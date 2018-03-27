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Релиз фильма «Люди Икс: Темный феникс» перенесен на следующий год

Стало известно, что руководство кинокомпании Fox приняло решение перенести дату премьеры нового фильма «Люди Икс: Темный феникс». Таким образом, вместо обещанного ноября было указано уже следующий год.

Релиз фильма «Люди Икс: Темный феникс» перенесен на следующий год


Помимо премьерных сдвигов по проекту «Люди Икс: Темный феникс», сообщается также об изменениях в графике картины «Новые мутанты». До этого было известно, что ленту выпустят в прокат с 22 февраля следующего года, но затем сроки изменили и перенесли на апрель. Интересно, что с самого начала продюсеры планировали запустить релиз фильма в этом году.

Тем не менее, фильм под названием «Богемная Рапсодия», которая расскажет зрителю о жизни известного музыканта Фредди Меркьюри, выйдет в прокат 25 декабря 2018 года, хотя ранее проект планировали выпустить 2 ноября следующего года.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:00
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