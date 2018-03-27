Rolls-Royce добавил в салон купе Wraith «падающие звезды» и стальную ткань

В общей сложности с конвейера сойдёт 55 автомобилей Rolls-Royce Wraith Luminary Collection, каждый из них получит светящиеся деревянные панели, потолок с «падающими звёздами» и декоративные детали из ткани, которая состоит из сплетённых стальных нитей. Специально для особой серии был разработан оригинальный серый колер для кузова Sunburst Grey. По всему кузову автомобиля проходит линия, имитирующая солнечные лучи.Кроме того в отделке салона купе используется дубовый шпон, в который встроены светодиоды, по замыслу разработчиков они должны светиться, как падающие звёзды. Сиденья в салоне автомобиля выполнены из кожи разного цвета — спереди коричневые, а сзади — антрацит.Под капотом купе стоит твин-турбо двигатель V12 объёмом 6,6 литра мощностью 632 лошадиные силы. Работает агрегат в тандеме с 8-диапазонным «автоматом».