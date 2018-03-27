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Появились данные об игровом смартфоне Nubia Red Dev, представленном на MWC 2018

В феврале на выставке MWC 2018 компания ZTE впервые заявила о своем игровом смартфоне Nubia. Сегодня появилась информация об игровом устройстве Nubia Red Dev, который и является тем самым анонсированным ранее мобильным девайсом.

Появились данные об игровом смартфоне Nubia Red Dev, представленном на MWC 2018


В социальной сети Weibo было отмечено, что новинка должна оказаться мощнее Razer Phone и даже Samsung Galaxy S9. В качестве основы выступит процессор Qualcomm Snapdragon 845 и ускоритель графики Adreno 630. Объем оперативной памяти устройства окажется на уровне 8 Гб, а встроенный накопитель предложит 128 Гб свободного пространства.

Другим достоинством Nubia Red Dev стал его корпус. Речь идет об углеродном материале, который сможет эффективно справляться с охлаждением аппаратного обеспечения. Помимо этого в ZTE использовали инновационную систему охлаждения, которая до этого не появлялась ни в одном смартфоне.

Официальная презентация готового прототипа состоится в следующем месяце.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20
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