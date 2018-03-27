Проект самой роскошной Lada Vesta Signature официально закрыли

Lada Vesta Signature является удлинённой версией популярной модели, на которой ездит сам глава «АвтоВАЗа». Всего было собрано четыре автомобиля Vesta Signature. Ранее данную модель хотели запустить в мелкосерийное производство ручной сборки. Однако этот проект в компании посчитали не выгодным.От стандартной версии роскошная модель Lada Vesta Signature отличается двумя раздельными комфортными креслами во втором ряду, между которыми установлен многофункциональный подлокотник, отделочными материалами высокого качества и ручной работой. В оснащение автомобиля, помимо стандартных функций, входит современная мультимедийная система с навигацией и подогревом всех сидений.Под капотом Lada Vesta Signature установлен стандартный двигатель объёмом 1,8 литра производительностью до 122 лошадиные силы. При этом агрегат комплектуется 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией.