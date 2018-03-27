Беременная Ева Лонгория и Хосе Бастон проводят время на побережье Майами

Счастливые супруги находятся в ожидании ребенка. Ева Лонгория и Хосе Бастон были запечатлены вместе, отдыхающими на одном из пляжей в Майами в прошлый уикенд. Медиамагнат наслаждался океаном, а его супруга находилась неподалеку, периодически поглаживая живот – малыш, очевидно, напомнил о себе.Стоит отметить, что 44-летняя кинозвезда, несмотря на первую беременность продолжает работать. Несколько дней назад Ева Лонгория представила новую линию одежды, а теперь исполняет обязанности продюсера на кинопроекте Grand Hotel.Напомним, что о беременности героини сериала «Отчаянные домохозяйки» СМИ узнали еще в конце прошедшего года. Актриса и медиамагнат свои отношения зарегистрировали весной 2016 года. Для Евы Лонгории это будет первый ребенок, а у Хосе Бастона уже есть трое наследников.