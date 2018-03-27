В Россию привезут кроссовер Zotye SR9 - китайскую копию Porsche Macan

Как сообщают профильные издания, китайский бренд Zotye намерен расшириться на российском рынке, в связи с этим в скором времени здесь появятся новые модели — Zotye T700, Zotye T300, Zotye SR9 и Zotye T500. О точной дате появления в России данных моделей пока не сообщается. В ноябре 2017 года на китайском рынке уже появилась копия Porsche Macan, стоимость которой стартует от 108 000 юаней.В подкапотном пространстве кроссовера Zotye SR9 установлен двигатель от Mitsubishi производительностью объёмом 1,8 литра производительностью 177 лошадиных сил. Также в моторную гамму новинки входит 2,0-литровый мотор генерирующий 190 «лошадей». Комплектуются силовые агрегаты либо 5-диапазонной «механикой», либо 6-ступенчатым «роботом», при этом привод у кроссовера только передний.В функциональный перечень Zotye SR9 входит электронный ручной тормоз, аудиосистема, бесключевой доступ в салон и электропривод багажного отсека.