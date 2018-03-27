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В Россию привезут кроссовер Zotye SR9 - китайскую копию Porsche Macan

Китайская компания Zotye намерена вывести на российский рынок свой новый кроссовер Zotye SR9. Данная модель на 85 процентов является копией немецкого автомобиля Porsche Macan.

В Россию привезут кроссовер Zotye SR9 - китайскую копию Porsche Macan


Как сообщают профильные издания, китайский бренд Zotye намерен расшириться на российском рынке, в связи с этим в скором времени здесь появятся новые модели — Zotye T700, Zotye T300, Zotye SR9 и Zotye T500. О точной дате появления в России данных моделей пока не сообщается. В ноябре 2017 года на китайском рынке уже появилась копия Porsche Macan, стоимость которой стартует от 108 000 юаней.

В подкапотном пространстве кроссовера Zotye SR9 установлен двигатель от Mitsubishi производительностью объёмом 1,8 литра производительностью 177 лошадиных сил. Также в моторную гамму новинки входит 2,0-литровый мотор генерирующий 190 «лошадей». Комплектуются силовые агрегаты либо 5-диапазонной «механикой», либо 6-ступенчатым «роботом», при этом привод у кроссовера только передний.

В функциональный перечень Zotye SR9 входит электронный ручной тормоз, аудиосистема, бесключевой доступ в салон и электропривод багажного отсека.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:20
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