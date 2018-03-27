Бритни Спирс привела в восторг Сеть своими формами

После появления в соц-сети новой фотографии поклонники стали считать, что их кумир собирается вернуть себе титул наиболее привлекательной звезды шоу-бизнеса, и пока, не сомневаются многие, у неё получается идти к достижению такой цели уверенно. При этом сама популярная блондинка, похоже, и не думает останавливаться над достигнутым, о чём можно судить по её новому образу жизни.Не секрет, что за последний год Бритни успела отказаться от вредной еды и алкогольных напитков, из-за чего периодически выглядела не самым лучшим образом. Мало того, исполнительница более не грешит постоянными ночными тусовками, предпочитая проводить больше времени со своими детьми и возлюбленным Сэмом Асгари.Бритни также пропагандирует сейчас разные диеты и часто ходит в спортивный зал. Всё это прекрасно сказывается и на здоровье 36-летней знаменитости, и на её внешнем виде.Прежде Спирс снялась в фотосессии для KENZO, в очередной раз поразив своей привлекательностью читателей журнала.