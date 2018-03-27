Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой стал воспитателем

Наследник известной актрисы Елены Яковлевой, рожденный в первом браке артистки, постоянно находится в поисках самореализации. Об этом сама звезда кино говорила не раз. Яковлева рассказывала, что сын бросил учебу в Великобритании в виду неопределенности своего пути в жизни. Как известно, молодой человек давно женат, а потому должен обеспечивать свою жену.Сейчас актриса сообщила о том, что, невзирая на то, что ее наследник фрик, он все же устроился на работу в «Школу Росатома» воспитателем. На данный момент у него испытательный срок в одном из детских лагерей Пензенской области. Как оказалось, парень прошел собеседование, где главным требованием было знание английского языка, с чем у Дениса трудностей нет.Елена Яковлева пояснила, что в круг его обязанностей входит обучение подростков здоровому образу жизни. Молодой человек увлекался бодибилдингом несколько лет назад, что ему теперь очень помогает в работе. Новая работа очень нравится Денису, признается артистка, он без труда влился в коллектив.