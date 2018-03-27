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"Секретные материалы" опять хотят взять за основу игры

Мистический сериал "Секретные материалы", продолжение которого в данный момент под большим вопросом, станет игрой для компьютеров, о чём заявил сам создатель этого проекта Крис Картер.

Крист также подчеркнул, что игра будет прилично отличаться от иных симуляторов, которые тоже некогда были созданы на основе "Секретных материалов.

"Секретные материалы" опять хотят взять за основу игры

"Я совсем недавно пошутил на тему мюзикла на основе "Секретных материалов". Однако в действительности коллектив из специалистов намерен сосредоточится на поистине занимательном сюжете. Новая игра будет не той, что прежде. Нас ждёт много нового", - поведал Картер.

The X-Files: Deep State, появившаяся в феврале на Android и iOS, пока не добилась большой популярности, а отзывы о ней оставляют желать лучшего.

Мало того, созданные по сериалу игры выходили в 1998 и 2004 годах, и получили названия The X-Files Game и The X-Files: Resist or Serve. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, сыгравшие главных героев в этом телешоу, озвучили их и в играх.

Как известно, после презентации одиннадцатого сезона "Секретных материалов" Андерсон, сославшись на усталость, заявила о своём окончательном уходе их проекта, принёсшего ей огромную славу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:09
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