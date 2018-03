"Секретные материалы" опять хотят взять за основу игры

"Я совсем недавно пошутил на тему мюзикла на основе "Секретных материалов". Однако в действительности коллектив из специалистов намерен сосредоточится на поистине занимательном сюжете. Новая игра будет не той, что прежде. Нас ждёт много нового", - поведал Картер.

Крист также подчеркнул, что игра будет прилично отличаться от иных симуляторов, которые тоже некогда были созданы на основе "Секретных материалов.The X-Files: Deep State, появившаяся в феврале на Android и iOS, пока не добилась большой популярности, а отзывы о ней оставляют желать лучшего.Мало того, созданные по сериалу игры выходили в 1998 и 2004 годах, и получили названия The X-Files Game и The X-Files: Resist or Serve. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, сыгравшие главных героев в этом телешоу, озвучили их и в играх.Как известно, после презентации одиннадцатого сезона "Секретных материалов" Андерсон, сославшись на усталость, заявила о своём окончательном уходе их проекта, принёсшего ей огромную славу.