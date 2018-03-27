MINI представит в Нью-Йорке свой электрокар

Как сообщают профильные издания, в интернете опубликовали видеоролик, на котором запечатлён обычный MINI Cooper в кузове красного цвета и белыми гоночными полосками на капоте. К тому же у нового автомобиля появился комплект дополнительных передних фар, которые напоминают раллийные болиды бренда MINI.Аналитики, остановив видеоролик в определённом месте увидели, что новой модели имеется зелёный логотип MINI, которым оснащают электрокары бранда. Ранее во время прохождения тестов были замечены электрические хэтчбеки, в связи с этим эксперты и решили, что в Нью-Йорке будет представлен серийный электрокар. В то же время эксперты не исключают, что британцы могут представить электрокар для серийных заездов.Стоит отметить, что в пресс-службе бренда MINI заявили, что США станет приоритетным рынком сбыта для автомобилей марки.