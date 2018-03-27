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MINI представит в Нью-Йорке свой электрокар

Британская премиальная марка MINI выложила в сеть видеоролик, на нём изображены тизеры таинственного электрокара, который представят на автосалоне в Нью-Йорке. По мнению экспертов британцы презентуют концепт или серийную версию электрической модели.

MINI представит в Нью-Йорке свой электрокар


Как сообщают профильные издания, в интернете опубликовали видеоролик, на котором запечатлён обычный MINI Cooper в кузове красного цвета и белыми гоночными полосками на капоте. К тому же у нового автомобиля появился комплект дополнительных передних фар, которые напоминают раллийные болиды бренда MINI.

Аналитики, остановив видеоролик в определённом месте увидели, что новой модели имеется зелёный логотип MINI, которым оснащают электрокары бранда. Ранее во время прохождения тестов были замечены электрические хэтчбеки, в связи с этим эксперты и решили, что в Нью-Йорке будет представлен серийный электрокар. В то же время эксперты не исключают, что британцы могут представить электрокар для серийных заездов.

Стоит отметить, что в пресс-службе бренда MINI заявили, что США станет приоритетным рынком сбыта для автомобилей марки.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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