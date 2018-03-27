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У Хайди Клум роман с музыкантом Tokio Hotel, который младше ее на 16 лет

Модель Хайди Клум все же порвала отношения с арт-дилером Вито Шнабелем и завязала роман с музыкантом Tokio Hotel. Новым возлюбленным матери четверых детей стал мужчина, который младше ее на 16 лет.

У Хайди Клум роман с музыкантом Tokio Hotel, который младше ее на 16 лет


В жизни известной модели 44-летней Хайди Клум появился новый избранник – 28-летний Том Каулитц, гитарист группы Tokio Hotel. Отношения знаменитостей начались с их совместной поездки в город Пасаден в Калифорнии. Тогда музыкант сопровождал красотку на съемках популярного телешоу America’s Got Talent. Влюбленная пара не стесняясь демонстрировала нежные чувства на глазах у общественности и перед объективами фотокамер.

Информация о том, что модель и гитарист встречаются, появилась пару недель назад, когда они вместе покинули светскую вечеринку в ювелирном бутике в Восточном Голливуде.

Стоит напомнить, что Хайди Клум ранее состояла в отношениях с арт-дилером Вито Шнабелем. Осенью прошлого года она с ним рассталась из-за его многочисленных измен. Модель воспитывает четырех наследников, рожденных в браке с певцом Силом: дочерей – 13-летнюю Хелену и 8-летнюю Лу, сыновей – 12-летнего Генри и двухлетнего Йохана
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:40
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