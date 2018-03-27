У Хайди Клум роман с музыкантом Tokio Hotel, который младше ее на 16 лет

В жизни известной модели 44-летней Хайди Клум появился новый избранник – 28-летний Том Каулитц, гитарист группы Tokio Hotel. Отношения знаменитостей начались с их совместной поездки в город Пасаден в Калифорнии. Тогда музыкант сопровождал красотку на съемках популярного телешоу America’s Got Talent. Влюбленная пара не стесняясь демонстрировала нежные чувства на глазах у общественности и перед объективами фотокамер.Информация о том, что модель и гитарист встречаются, появилась пару недель назад, когда они вместе покинули светскую вечеринку в ювелирном бутике в Восточном Голливуде.Стоит напомнить, что Хайди Клум ранее состояла в отношениях с арт-дилером Вито Шнабелем. Осенью прошлого года она с ним рассталась из-за его многочисленных измен. Модель воспитывает четырех наследников, рожденных в браке с певцом Силом: дочерей – 13-летнюю Хелену и 8-летнюю Лу, сыновей – 12-летнего Генри и двухлетнего Йохана